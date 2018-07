Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul de politie Adrian Bota din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare a fost condamnat, vineri, de catre Curtea de Apel Oradea la trei ani si patru luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, trafic de influenta si spalare de bani. Potrivit portalului instantelor…

- Fostul presedinte al CJ Bihor, Alexandru Kiss, a fost condamnat luni de catre Tribunalul Bihor la 8 ani de inchisoare cu executare, pentru luare de mita si infractiuni de coruptie.Sentinta nu este definitiva, ea putand fi atacata cu apel care se va judeca la Curtea de Apel Oradea, scrie agerpres.ro.…

- Fostul presedinte al CJ Bihor, Alexandru Kiss, a fost condamnat luni de catre Tribunalul Bihor la 8 ani de inchisoare cu executare, pentru luare de mita si infractiuni de coruptie. Sentinta nu este definitiva, ea putand fi atacata cu apel care se va judeca la Curtea de Apel Oradea.…

- Indiferenta se plateste! Un barbat a fost condamnat de Curtea de Apel Oradea, dupa ce, in urma unui accident, si-a lasat prinsi sub tractor doi prieteni ... The post Barbat condamnat la inchisoare pentru ca nu și-a ajutat doi prieteni, care apoi au murit appeared first on Renasterea banateana .

- Fostul primar al municipiului Radauti Aurel Olarean a fost condamnat in cursul zilei de ieri de magistratii de la Curtea de Apel Suceava in dosarul in care a fost trimis in judecata pentru sapte infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, partea vatamata din dosar fiind Marinela…

- Fostul sef al Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bihor, Gheorghe Sava, suspendat din functie in 2013, a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare, dupa ce judecatorii de la Curtea de Apel Oradea au desfiintat…

- Un barbat din Galati care a incendiat doi oameni ai strazii, in anul 2016, acestia decedand ulterior la spital, a fost condamnat de magistratii Curtii de Apel la 22 de ani de inchisoare, cu 4 ani mai mult fata de pedepasa stabilita initial de Tribunalul Galati, scrie news.ro.Instanta Curtii…

- Tribunaul Constanța a decis vineri condamnarea lui Cristian Zgabercea, fostul producator al TVR, la patru ani si opt luni de inchisoare. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta.In același dosar, Tribunalul Constanta a decis, vineri, condamnarea…