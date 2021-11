Potentiala escaladare a tensiunilor care exista in regiune, pe fondul “cresterii posturii asertive” a Rusiei si al folosirii actiunilor hibride, ramane pentru Romania un subiect “major de ingrijorare” privind securitatea nationala, a afirmat, joi, seful Statului Major al Apararii (SMAp), Daniel Petrescu, citat de Agerpres. El a participat la conferinta cu tema “Consolidarea profilului Romaniei […] The post Fost comandant al Armatei SUA in Europa: “Romania, centrul de greutate in regiune. Dar aveți infrastructura?” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…