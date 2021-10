Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii intentioneaza sa restabileasca o ordine constitutionala veche de mai multe decenii pentru guvernul lor de tranzitie, ordine ce limiteaza raspunderea in fata cetatenilor si parlamentarilor, a declarat un oficial taliban in timpul unei intrevederi la Kabul cu diplomati chinezi, informeaza…

- Talibanii le-au interzis frizerilor din provincia Helmand din Afganistan sa mai rada sau sa tunda barba clienților, spunand ca incalca interpretarea legii islamice. Oricine nu se supune noii reguli va fi pedepsit, a anunțat poliția religioasa talibana, informeaza BBC . Unii frizeri din capitala țarii,…

- Ministerul Afacerilor Femeilor din guvernul afgan, fondat in 2001 dupa alungarea talibanilor, a fost inlocuit de noul guvern taliban de la Kabul cu Ministerul Promovarii Virtutii si Preventiei Viciului. In regimul anterior, instituția era temuta in contextul in care agenții biciuiau femei care mergeau…

- Talibanii au anuntat ca femeilor din Afganistan li se va permite sa studieze la universitate, insa doar in grupe dedicate lor, iar portul islamic va fi obligatoriu. Decizia starnește ingrijorarea ca in tara va fi impus un apartheid al genurilor sub noul regim, instaurat pe 15 august, informeaza The…

- Australia a primit peste 3.500 de persoane evacuate din Afganistan, in majoritatea lor femei si copii, dupa ce talibanii au preluat din nou puterea in aceasta tara, a declarat joi premierul Scott Morrison, transmite Reuters. O ampla operatiune internationala de evacuare din Afganistan a inceput…

- Recent, Detlef Scheele, Președintele Agenției germane a Muncii, a facut un apel urgent guvernului federal: țara ar avea nevoie de mult mai mulți imigranți, a avertizat el. „Germania ramane fara forța de munca”, a declarat Scheele pentru „Suddeutsche Zeitung”. Evoluțiile demografice fac ca numarul potențial…

- Sosirea talibanilor la Kabul „a facut înca si mai urgenta asigurarea protectiei” împotriva posibilelor represalii la adresa personalului afgan al Uniunii Europene, se arata într-un comunicat al UE difuzat duminica.„Situatia este foarte urgenta, o luam foarte…