- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a transmis ca vineri, 8 ianuarie, a fost distribuita in județ o a treia tranșa de vaccinuri anti-COVID marca Pfizer. Este vorba despre 73 de flacoane totalizand 365 de doze destinate tot primei faze a vaccinarii. Distribuirea acestora catre centrele de vaccinare…

- Cea de-a treia transa de vaccin a ajuns in Romania miercuri dimineața, cu trei aeronave pe aeroporturile din Otopeni, Cluj Napoca si Timisoara. Este vorba de 150.000 de doze de vaccin. Transportul a fost facut in conditii speciale, pentru ca vaccinul trebuie mentinut la temperatura de -80 de grade pana…

- Cea de-a doua transa de vaccin impotriva COVID-19 produse de Pfizer și BioNTech a ajuns in marți dimineața, in Romania, pe aeroporturile de la Otopeni, Timisoara si Cluj-Napoca. Cele peste 140.000 de doze sunt transportate la centrele de stocare. Cele mai multe doze de vaccin – aproape 41.000 – vor...…

- Odata cu inceputul pandemiei, specialiștii avertizau despre faptul ca producerea unui vaccin ar putea dura ani de zile pana la finalizare, insa acum, la doar 10 luni de cand virusul face ravagii, la nivel mondial, mai multe țari au primit vaccinuri și au inceput campania de testare in masa a... Articolul…

- Totuși, in afara statisticilor oficiale, trebuie sa luam in considerare asimptomaticii și persoanele nediagnosticate din cauza numarului prea mic de teste disponibile la nivel de țara. In Romania, de pilda, contacții direcți ai unui bolnav se testeaza doar daca ajung sa dezvolte simptome. 2020 a fost…

- 9.272 de cazuri noi de coronavirus. De ieri pana azi au fost prelucrate peste 36 de mii de teste. Alte 160 de persoane au murit, iar numarul deceselor a ajuns la 9.756. In stare grava, la terapie intensiva sunt internati 1.139 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 311 cazuri noi de coronavirus in ultimele…

- Viața oamenilor va reveni la normal peste un an, susține profesorul Ugur Sahin, unul dintre creatorii vaccinului anti-Covid-19 realizat de companiile BioNTech și Pfizer, care a analizat impactul vaccinului asupra societații, scrie hotnews . Impactul noului vaccin impotriva Covid-19 va incepe sa isi…

