Judecatorii l-au gasit vinovat pe Irinel Caius Iliescu pentru agresarea partenerei sale de viața și pentru solicitarea cedarii bunurilor acesteia. Victima, o avocata, a ajuns intr-o stare de disperare atat de mare incat a incercat sa-și puna capat zilelor. Intr-o declarație, ea a afirmat ca a avut și continua sa aiba o armata de ingeri