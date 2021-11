Stiri pe aceeasi tema

- Campionul olimpic la atletism in 1996 si in 2000, Haile Gebrselassie, a anuntat ca se inroleaza in armata etiopiana pentru a lupta impotriva rebelilor care se apropie de capitala Addis Abeba, informeaza Reuters.

- Etiopianul Haile Gebrselassie, campion olimpic la atletism în 1996 si în 2000, a anuntat ca se înroleaza în armata pentru a lupta împotriva rebelilor care se apropie de capitala Addis Abeba, informeaza Reuters.Potrivit presei din Etiopia, si Feyisa Lilesa, vicecampion…

- Abiy Ahmed a promis marți ca va conduce armata țarii sale „de pe frontul de lupta”, dupa ce rebelii din Tigray au amenințat ca vor marșalui asupra Addis Abeba. Prim-ministrul Etiopiei Abiy Ahmed a mers sa conduca efortul de razboi din primele linii, a informat presa afiliata statului, relateaza Aljazeera.com.…

- AstraZeneca a anuntat joi, 18 noiembrie, ca medicamentul sau pe baza de anticorpi COVID-19 a prezentat o eficacitate de 83% in reducerea riscului de a contracta o forma simptomatica a bolii, conform rezultatelor unui studiu efectuat pe o perioada de sase luni, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters.…

- Dezvoltarea relatiilor bilaterale dintre Ucraina si Turcia a contribuit la consolidarea fortelor armate ale celor doua tari, a declarat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa o convorbire telefonica cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza agentiile de presa Reuters si…

- Cel puțin 16 angajați ai ONU și persoane aflate sub protecția lor au fost reținuți in capitala Etiopiei, Addis Abeba, a anunțat un purtator de cuvant al Națiunilor Unite, pe fondul unor informații despre arestari pe scara larga a etnicilor din Tigray, relateaza Reuters.

- Multimi uriase de oameni au marsaluit joi in capitala sudaneza Khartoum si in alte orase in ample manifestatii impotriva regimului militar, relateaza Reuters si AFP. Armata imparte puterea cu civilii in cadrul unei autoritati de tranzitie, dupa indepartarea de la putere a presedintelui Omar…

- Armata siriana a bombardat duminica ultima enclava a rebelilor din orasul Deraa din sudul Siriei, ucigand cel putin sase persoane intr-unul din cele mai mortale atacuri in asediul asupra locului unde a izbucnit revolta din tara, transmite Reuters.