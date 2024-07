Fost atacant de la Academia Puskas din Ungaria, transfer la Unirea Ungheni 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi memorandumul care are ca scop asigurarea unui trafic feroviar international fluent intre Romania și Ungaria, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Acesta a fost semnat intre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din Romania si Ministerul Afacerilor…

- CS Unirea Ungheni 2018 și-a intarit vestiarul prin aducerea a doi jucatori talentați, pregatiți sa contribuie la parcursul echipei in liga secunda. Unul dintre acești noi membri este Antonio Cruceru, un mijlocaș ofensiv in varsta de 27 de ani, format la renumita Academie Hagi. Cruceru a evoluat ultima…

- Jucatorii de handbal de la Minaur isi vor incepe treaba in 15 iulie. Primele doua zile vor fi dedicate antrenamentelor usoare și vizitei medicale, apoi, pana in 21 iulie, vor fi antrenamente pe plan local pentru readaptarea organismului la efort. Va urma un stagiu de pregatire centralizata in Ungaria,…

- Grupul de firme veterinare Biovet Distribution, Monterovet și Promedivet, W.A.F. (Ungaria)- reprezinta o investiție veterinara specializata in furnizarea de produse destinate sanatații animalelor, medicamente, hrana pentru animale și instrumentar veterinar. Grupul ofera o gama variata de produse menite…

- Botond Kocsis, elev in clasa a VIII-a la Liceul Bolyai Farkas din Targu Mureș, a obținut premiul al III-lea și premiul special pentru cel mai de succes concurent strain. Concursul, care poarta numele lui Jozsef Oveges, este unul dintre cele mai bine cotate concursuri de fizica din Ungaria, iar din 2019…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca a organizat UMF CLUJ TECHNOLOGY TRANSFER DAYS, in cadrul proiectului cu titlul Creșterea performanțelor cercetarii științifice, susținerea excelenței in cercetare și a inovarii in medicina. Evenimentul a avut loc in perioada 14-15 mai…

- Pelerinii din Ungaria care vor participa, la sfarsitul acestei saptamani, la procesiunea de Rusaliile catolice de la Sumuleu Ciuc vor fi intampinati de catre autoritatile covasnene in gara CFR din Sfantu Gheorghe. Potrivit reprezentantilor Primariei, trenul special pus in circulatie cu acest prilej…

- Anul trecut a inceput cu adevarat imigrația lucratorilor din țari terțe in Ungaria: daca in 2022 erau doar 1.100 de filipinezi in țara, in 2023 erau aproape 6.300, o creștere de peste 5.000 intr-un an. Nicio alta țara nu a adus atat de mulți muncitori in Ungaria, scrie Portfolio, pe baza celor mai recente…