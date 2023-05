Un fost agent FBI a fost arestat pentru presupusul sau rol in atacul din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA și acuzat de patru infracțiuni minore, inclusiv intrarea ilegala intr-o cladire cu acces restricționat și tulburarea ordinii publice, potrivit documentelor depuse la tribunal. Jared Wise, in varsta de 51 de ani, care a fost agent FBI și agent de supraveghere din 2004 pana in 2017, a fost arestat preventiv luni și eliberat la domiciliu cu anumite condiții, potrivit documentelor depuse la tribunal. Pana in iunie anul trecut, el a locuit in New Braunfels, Texas, dar de atunci s-a mutat in…