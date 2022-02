Stiri pe aceeasi tema

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, spune ca faptul ca Rusia a fost de acord cu o intalnire fara precondiții „este deja o victorie".

Presedintele sirian Bashar al Assad a salutat vineri invazia Ucrainei de catre Rusia, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, apreciind ca este vorba despre o "corectare a istoriei", relateaza AFP, conform news.ro.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat ca Rusia va fi intotdeauna pregatita pentru dialog, in pofida faptului ca fortele ruse au lansat un asalt militar major asupra Ucrainei. Lavrov sustine ca statele occidentale „nu respecta dreptul international", transmite agentia de presa de stat…

Moscova a anunțat astazi inceputul operațiunii in Ucraina, invocand escaladarea atacurilor din partea forțelor Kievului in Donbass. Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca scopul operațiunii este demilitarizarea și denazificarea Ucrainei.

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat joi ca Rusia a lansat o ''invazie la scara larga a Ucrainei'' si a indemnat lumea sa il opreasca pe presedintele rus Vladimir Putin, transmit DPA si Reuters.

Rusia nu inchide usa "diplomatiei" in solutionarea crizei din Ucraina, insa va impedica o "baie de sange" in teritoriile separatiste proruse din Donbas, in estul Ucrainei, carora Vladimir Putin tocmai le-a recunoscut independenta, a anuntat la ONU ambasadorul rus Vasili Nebenzia, relateaza AFP.…

Decizia presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, de recunoastere a independentei regiunilor separatiste ucrainene Donetk si Lugansk este o "incalcare flagranta" a dreptului international si a suveranitatii Ucrainei, a declarat premierul Marii Britanii, Boris Johnson, anunța Mediafax.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, a cerut masuri imediate pentru reducerea tensiunilor, in contextul in care presedintele rus, Vladimir Putin, pregateste recunoasterea independentei regiunilor separatiste Donetk si Lugansk, ceea ce, potrivit SUA, ar fi lezarea suveranitatii Ucrainei.…