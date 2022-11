Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis pe banca acuzaților alți doi complici intr-un dosar de trafic de droguri aduse din Spania, in valoare de peste 4.000.000 lei. Cei doi fac parte din grupul infracțional condus de un alt invinuit trimis pe banca…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a dosarului de invinuire a trei barbați din raionul Cahul și a unui barbat domiciliat in Hincești pentru trafic de droguri, cultivate in condiții de sera. Cei patru au virste cuprinse intre…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea pe banca acuzaților a unei femei de 45 ani din Ucraina, care in martie 2022 a incercat sa scoata din Moldova spre Romania peste 12,7 milioane lei, in valuta straina.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a trimis in judecata dosarul penal de invinuire a unui notar extradat Chișinaului din Belgia, in iulie curent.Acesta este invinuit pe doua capete.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale anunța ca a trimis in judecata dosarul penal de invinuire a fostei notare a lui Plahotniuc, Olga Bondarciuc, extradata Chișinaului din Belgia, in iulie curent. Aceasta este invinuita pe doua capete.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a unui barbat – membru al unui grup infracțional – care in 2004 a intrat fraudulos in posesia unui apartament din centrul Chișinaului, pe care ulterior o data l-a vindut, iar la a doua incercare…

