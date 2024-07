Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 65 de balene-pilot cu aripioare lungi au murit dupa ce au esuat pe o insula din largul coastei nordice a Scotiei, a anuntat, joi, o organizatie specializata in salvarea mamiferelor marine. Acesta este unul dintre cele mai importante episoade de esuare in masa inregistrate in Marea Britanie,…

- Doua minore, de 11, respectiv 14 ani, din Cluj-Napoca, disparute din data de 7 iunie, au fost gasite in municipiul Dej. La data de 7 iunie 2024, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre la faptul ca MARCOVICI LARA EXIMENA, in varsta de 11 ani și LACZI MONICA CRUCIȚA, in varsta de 14 ani,…

- Nu a mai fost vazuta deloc in public de foarte mult timp și s-ar putea ca prințesa de Wales sa nu se mai intoarca niciodata in rolul in care au vazut-o oamenii inainte, a transmis un apropiat al Palatului. Rolul pe care il are Kate Middleton in cadrul Familiei Regale Britanice ar urma sa se schimbe…

- In Australia, paleontologii au examinat fosile vechi de aproximativ 100 de milioane de ani. Fosilele au fost atribuite creaturii demult disparute echidnapus, care are trasaturi comune cu ornitorincul și echidna. Echidnapus (numele oficial Opalios splendens) are multe in comun cu mamiferele ouatoare…

- Paleontologii argentinieni au facut o descoperire importanta in timp ce explorau formațiunea La Colonia in cautare de fosile de dinozauri. In timpul sapaturilor, aceștia au descoperit un singur deget de la picior care ieșea din roca antica, relateaza National Geographic. Acest lucru a dus la descoperirea…

- Internetul are, in general, un efect benefic pentru starea de bine, a constatat un studiu international, a relatat DPA/PA Media, potrivit Agerpres. Constatarile sugereaza ca, in pofida temerilor bazate pe pareri contrare, utilizarea internetului pare sa aiba efecte benefice asupra starii de bine. Cercetatori…

- Este alerta in Vaslui! O mulțime de schelete umane au fost gasite in curtea spitalului. Oamenii legii fac cercetari pentru a stabili contextul in care au ajuns scheletele in acea zona. Exista deja cateva ipoteze despre ce ar fi putut sa se intample.

- Este vorba de patru din cele șase avioane Eurofighter Typhoon staționate in Romania, la baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta.Acestea au fost puse in alerta și au plecat, inca de vineri, spre Orientul Mijlociu, informeaza surse militare. Oamenii lui Biden, mesaj TRANȘANT pentru…