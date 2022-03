Fosilele unei balene uriașe, descoperite în Peru Paleontologi de la o universitate din Peru au prezentat joi o fosila de Basilosaurus, o balena carnivora gigantica care a trait in oceane in urma cu 36 de milioane de ani, relateaza AFP. Fosila, un craniu complet, a fost descoperita la sfirsitul anului 2021 in desertul Ocucaje, la 350 km sud de Lima. "Este vorba despre o descoperire foarte importanta, deoarece nu a mai fost descoperit niciun Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

