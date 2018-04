Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Obama a acordat sume de peste 8 milioane de dolari unui grup sprijinit de miliardarul american de origine ungara George Soros pentru finantarea unor activitati de stanga in Albania, afirma organizatia conservatoare Judicial Watch, citata de Fox News.

- Judetul Vaslui, un izvor de talente ESEC… Echipa nationala U21 a Romaniei a pierdut, scor 1-2, amicalul disputat sambata in fata echipei similare a Angliei, primul din turneul britanic desfasurat in aceasta saptamana. Convocati pentru turneul din Anglia, barladenii Alexandru Pascanu (Leicester) si Andrei…

- Aflata in cantonament pe pamant britanic, naționala de tineret a Romaniei a susținut sambata seara, pe stadionul „Molineux“, primul test. Din pacate, elevii lui Daniel Isaila au capotat in fața reprezentativei Under 21 a Angliei, cu 2-1, golurile invingatorilor fiind ...

- Pe un site de anunțuri a aparut o oferta mai puțin obișnuita: o grenada! ”Vand grenada foarte veche. Poate și de cateva sute de ani. Doar am lustruit-o puțin de rugina. Gasita la o casa foarte veche” suna anunțul postat pe internet de catre cineva care a scris ca locuiește in cartierul Barabanț din…

- Tanara de 33 de ani, Yulia, care a fost gasita inconștienta pe o banca dintr-un complex comercial din Anglia, este fiica agentului secret rus, Serghei Skripal, alaturi de care a fost gasita. Cei doise afla acum in stare grava la un spital din Marea Britanie. Se pare ca starea lui a fost…

- Pentru ca suntem in luna dragostei, Historia si Editura Corint va ofera o carte captivanta despre secretele bine ascunse ale vieții intime a capetelor incoronate din Anglia: „Viata amoroasa a regilor Angliei” de Nigel Cawthrone.

- Viorica Dancila a declarat ca discutiile pe care le-a avut la Bruxelles privind accesarea fondurilor europene au ingrijorat-o, o situatie speciala fiind legata de construirea celor trei spitale regionale din Cluj, Craiova si Iasi

- Un fragment de craniu descoperit intr-o grota in Israel a fost datat recent de cercetatorii de la Universitatea Binghampton si de la Universitatea din Tel Aviv, in urma caruia s-a aflat ca fosila are o varsta de 177.000 - 194.000 ani.