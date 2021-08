Fosila unei specii de balenă cu patru picioare, veche de 43 de milioane de ani, a fost descoperită în Egipt Oamenii de stiinta au anuntat miercuri descoperirea in Egipt a fosilei cu vechimea de 43 de milioane de ani a unei specii necunoscute de balena amfibie cu patru picioare, reusita ce contribuie la intelegerea tranzitiei acestor vietuitoare de la mediul terestru la cel marin, informeaza Reuters. Balena recent descoperita apartine grupului numit Protocetidae de cetacee disparute care au trait in perioada de mijloc a tranzitiei de la zonele de uscat la mediul acvatic, a indicat o echipa de cercetatori condusa de Egipt, potrivit agerpres.ro. Fosila a fost adusa la lumina din roci provenind… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

