Forza Rossa a recrutat un manager care a lucrat pentru Porsche Romania

Stiri pe aceeasi tema

- De la aceasta ora se desfașoara Marele Premiu al Italiei, care are loc pe circuitul de la Monza. Kimi Raikkonen, pilotul celor de la Ferrari, a plecat din pole-position, urmat de Sebastian Vettel. Totuși, germanul a avut ghionion, fiind acroșat de Lewis Hamilton și pierzand locuri importante pe circuit.…

- Aston Martin este aproape sa devina primul constructor din Marea Britanie care se listeaza pe bursa de la Londra, dupa ce alte marci precum Jaguar, Bentley sau Rolls-Royce au ajuns pe mana unor investitori privați. Așa cum Automarket a anunțat aici, britanicii au bifat in 2017 primul an cu profit de…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis demareaza in cursul lunii septembrie doua noi serii de cursuri: Responsabil de mediu și Manager de Proiect. Acestea au loc prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala. Primul dintre cursuri este cel pentru „Responsabil de Mediu”. Activitatea desfașurata…

- Mostenitorii lui Steve McQueen au dat in judecata Ferrari, dupa ce producatorul de automobile a folosit numele legendarului actor pentru a vinde masini, fara permisiunea lor si fara a le oferi compensatii, potrivit The Hollywood Reporter.

- Leonard Iustin Bourceanu, judecator din Tribunalul Constanta, a dispus, ieri, inceperea judecatii cauzei in care omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky a fost deferit justitiei alaturi de Danut Capatina, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta. Decizia…

- Toto Wolff susține ca accidentele provocate de Sebastian Vettel și Kimi Raikkonen in ultimele doua curse sunt rezultatul unor "acțiuni premeditate" sau a "incompetenței", insa Lewis Hamilton susține ca a rezolvat conflictul.

- Este vacanța, este perioada concediilor. Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, cu sediul in mun. Buzau, Bld. Nicolae Balcescu, nr. 50, jud. Buzau, reprezentat legal de catre dr. Daniel Costache, in calitate de Manager, in parteneriat…

- Este vorba despre un proiect de lege al PSD prin care se modifica Legea pensiilor si care a primit un raport favorabil la Comisia de Munca din Camera Deputatilor. Potrivit Romania TV, proiectul prevede reducerea stadiului de cotizare la 20 de ani atat pentru femei, cat si pentru barbati, care au…