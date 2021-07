Forumul Național de Redresare. Cum redresăm România Romania are nevoie de schimbarea paradigmei de dezvoltare economica și sociala. Nu putem avea o Romanie dezvoltata fara o Romanie educata și nu ne mai putem baza exclusiv pe accelerarea consumului pentru a ne reveni din criza. De data aceasta paradigma trebuie schimbata, iar unul dintre cuvintele-cheie trebuie sa fie: investiții. Romania are in fața o oportunitate majora, dar și o provocare imensa totodata: fondurile de aproape 30 de miliarde de euro care trebuie absorbite intr-un timp foarte scurt, pana in 2026, in cel mai eficient mod, astfel incat sa avem un model de creștere economica sustenabila,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

