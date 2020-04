Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a votat, marti seara, un proiect initiat de parlamentarul PNL Alina Gorghiu, care prevede executarea la domiciliu, sub anumite conditii, a pedepselor de pana in 7 ani de inchisoare. O stire care a trecut aproape neobservata, in contextul pandemiei si a problemelor din sistemul de...

- "Asa ne-a echipat Ministerul Sanatatii sa vedem un posibil bolnav de COVID-19. Noaptea 24 spre 25 martie. Se pare ca sectia UPU face eforturi sa ne asigure un echipament decent. Sa vedem cate echipamente ne va trimite Guvernul Izolatilor la Domiciliu. Si cand! Sa nu fim pozitivi pana atunci", declara…

- Acuzații grave lansate de reprezentanții PSD. Aceștia susțin ca Guvernul Orban vorbește tot greaua moștenire, susținand ca premierul știa din decembrie 2019 de la SRI de ce va urma, dar nu a facut achizițiile medicale necesare.Citește și: Medicul Streinu - Cercel anunța ca in Romania incepe…

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat autoritatile.

- Jurnalistii din audiovizual ar urma sa fie "scutiti de impozitul pe venit" Foto: Arhiva. Jurnalistii si tehnicienii din audiovizual vor fi scutiti de impozitul pe venit pentru contractele de munca, precum si pentru drepturile de autor potrivit proiectului de lege adoptat marți, 11 februarie, de…

- Adunarea Generala a judecatorilor Curtii de Apel Timisoara (CAT), intrunita marti, a decis suspendarea activitatii, cu exceptia urgentelor, incepand de miercuri, pana la retragerea sau respingerea proiectului privind abrogarea pensiei de serviciu a magistratilor. "Adunarea Generala a CAT,…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie si-au manifesat, sambata seara, indignarea fata de lipsa de reactie a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca organism colectiv, in privinta situatiei magistratilor din Polonia. Organizatiile sustin ca lipsa…

