Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Judecatorilor din Romania solicita Consiliului Superior al Magistraturii sa anuleze concursul actual de promovare la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), potrivit unui comunicat de presa postat, duminica, pe site-ul asociatiei. Conform sursei citate, Asociatia Forumul Judecatorilor…

- Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicitatii tabelul privind rezultatul verificarii in indeplinirii conditiilor de participare la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, organizat in perioada septembrie 2020 ndash; februarie 2021. Printre magistratii…

- Sectia pentru procurori a CSM a decis ca Giorgiana Hosu sa fie mutata la Parchetul General, dupa ce aceasta si-a dat demisia din functia de sef al DIICOT. "Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea ordinii de zi, a hotarat continuarea activitatii…

- Sectia pentru procurori a CSM a admis solicitarea procurorului Giorgiana Hosu de continuare a activitatii la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la mai putin de o saptamana de la demisia din functia de procuror-sef al DIICOT."Sectia pentru procurori a Consiliului Superior…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, doreste realizarea unui control tematic cu privire la infractiunea de incitare la ura, dupa ce in perioada 2014-2017 numai doua cazuri de acest gen din 113 de care s-au ocupat procurorii au fost puse sub acuzare, iar intre 2016-2018 trei asemenea cazuri au fost…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, Catalin Predoiu a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie analizarea oportunitatii dispunerii efectuarii unui control tematic cu privire la infractiunea prevazuta de art. 369 din…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat delegarea in functia de procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (Parchetul General) a Laurei Oprean, procuror la parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj, pentru o perioada de 6 luni, incepand…

- Judecatorii Mirela Serban, de la Curtea de Apel Brasov, si sotul acesteia, Alexandru Serban, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, au obtinut in instanta daune morale in valoare de 6.000 de euro pentru ca le-au fost ascultate telefoanele ilegal intr-un dosar DNA. Sentinta nu este definitiva,…