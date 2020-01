Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita Guvernului si Parlamentului sa propuna si, respectiv, sa dispuna urgent masuri legislative prin care concursul de promovare la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa devina unul meritocratic, potrivit news.ro.Asociatia Forumul Judecatorilor…

- Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea prin care Liviu Dragnea a solicitat instanței europene sa constate ca s-ar fi comis abuzuri in cazul sau deoarece n-ar fi fost condamnat in Romania de catre o instanța specializata in judecarea faptelor de corupție, scrie G4media.ro. Instanța a respins acțiunea…

- Prin intermediul unui comunicat de presa, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie anunta ca a luat act cu ingrijorare de intentia Guvernului si a Parlamentului de a elimina pensiile de serviciu ale magistratilor, precum si de confuzia indusa, voit sau nu, in spatiul public prin referirea la…

- Judecatoarea Ana Roxana Tudose se numara printre putinii care au trecut cu brio concursul de promovare in cadrul Inaltei Curtie de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal. Tudose se numara printre cei 5 care au reusit sa impresioneze la interviul CSM, fiind…

- Vor fi necesare eforturi deosebite pentru a face Parchetul Uniunii Europene sa devina o institutie capabila sa protejeze interesele financiare ale UE, dar daca faci ceea ce stii ca este bine, moral, legal, nicio infrangere nu este definitiva, afirma procurorul-sef european Laura Codruta Kovesi.…

- Primul termen in dosarul Revolutiei are loc astazi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Sute de oameni, victime si rude ale celor ucisi, au venit pentru a fi audiati ca martori si isi pun speranta ca in sfarsit se va face dreptate, iar vinovatii vor fi pedepsiti.Oamenii spun ca asteapta de 30 de…

- "Le-am citit programul, nu-i un program cu viziune, e un program imbatranit. Nu e un program modern, parca e scris de oameni care au tarit acum 20 de ani. Marea problema este informatica, vine G5 peste noi. Plecand de la aceasta tehnologie, am ridicat problema unei așezari uniforme 5G pe teritoruiul…

- Șeful Deparatmentului de Urgența, Raed Arafat, va fi audiat maine de procurori in dosarul Colectiv, susțin surse ale anchetei. Dupa ce, in noiembrie 2016, parintii victimelor si ai supravietuitorilor au depus o plangere penala, la Parchetul General, acuzand de neglijenta si ucidere din culpa mai multi…