- Președintele Klaus Iohannis a participat la reuniunea Asociației Municipiilor din Romania, el susținand ca a venit pentru a le spune primarilor orașelor mari ca este nevoie de alegeri locale in doua tururi. Cu aceasta ocazie, Iohannis a spus ca Bucureștii nu reprezinta ”un oraș bine pus la punct”.”Eu…

- La nivel mondial ziua de 3 decembrie este Ziua Internationala a Persoanelor cu dizabilitati. Data a fost stabilita in anul 1992, de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, pentru a motiva

- Presedintele Klaus Iohannis a multumit, miercuri seara, Germaniei pentru "sustinerea principiala" pentru eforturile ferme si consecvente pe care le-a depus in ultimii ani, inclusiv in ultima perioada, pentru apararea si consolidarea statului de drept in Romania.

- Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) felicita astazi reprezentanții generațiilor care au infruntat perioade mult mai dificile decat cele din prezent și ii asigura de atenția sporita pe care o acorda condițiilor de viața și respectarii drepturilor lor, se arata intr-un comunicat de presa. …

- Președintele Romaniei a avut, la New York, o intrevedere bilaterala cu Președintele Ucrainei, Volodamar Zelenski, in marja participarii la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite. Zelenski a adresat Președintelui Klaus Iohannis invitația de a efectua o vizita in Ucraina, anunta Administratia…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca cea de-a 75-a aniversare a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) reprezinta o oportunitate pentru intensificarea eforturilor privind punerea in aplicare a pachetului de reforma a ONU si a transmis ca se poate conta pe Romania in realizarea acestor…

- Presedintele Klaus Iohannis reprezinta Romania la Adunarea Generala a ONU Președintele României, Klaus Iohannis. Foto: Agerpres. Presedintele Klaus Iohannis reprezinta România la Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, care are loc la New York. Tema actualei…