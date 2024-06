Stiri pe aceeasi tema

- Apetitul Chinei pentru graul si porumbul din strainatate scade rapid, ceea ce este posibil sa creasca presiunile asupra pietelor mondiale de cereale, care s-au obisnuit cu cererea robusta venita din partea celui mai mare importator de produse agricole, transmite Bloomberg, conform AGERPRES.

- Romania, care in 1998 se situa pe locul 6 la nivel mondial in domeniul construcțiilor de nave, deține acum doar locul 7 in Europa, dar intre timp și industria navala europeana a pierdut supremația mondiala, acum deținand doar 15% din piața construcțiilor navale. In anii 80, industria construcțiilor…

- In premiera mondiala, China a anunțat vindecarea completa de diabet a unui barbat care facea insulina de mai multe ori pe zi, printr-un transplant inovator de celule. Pacientul este un barbat de 59 de ani cu diabet de tip 2, care avea nevoie de mai multe injecții cu insulina zilnic. El a beneficiat…

- Forumul Economic Mondial (WEF) este ingrijorat de existența unei situații de criza, in creștere, in sanatatatea orala, la nivel mondial, in condițiile in care bolile orale afecteaza aproximativ 3,5 miliarde de oameni anual și contribuie la o povara economica globala de 710 miliarde dolari, in costuri…

- Forumul Economic Mondial a anunțat retragerea de la conducerea organizației (World Economic Forum – WEF) a fondatorului sau, germanul Klaus Schwab, dupa o activitate de peste 50 de ani. Intr-un comunicat facut public, WEF a precizat ca aceasta miscare face parte dintr-o strategie multianuala de schimbare…

- Tranzacțiile activelor EFT pe aur, de pe piața din China au inregistrat o noua creștere, in luna aprilie, pentru a cincea luna consecutiv, cu 9 miliarde RMB (Renminbi moneda locala), adica 1,3 miliarde dolari, valoarea unui plus de 17 tone de aur. Shanghai Gold Benchmark PM (SHAUPM) in RMB și LBMA Gold…

- In perspectiva amenințarilor cu sancțiuni secundare din partea Trezoreriei SUA, Rusia și China iși ajusteaza abordarile pentru a evita consecințele financiare. Eforturile de a efectua plați intre cele doua țari s-au intensificat, generand o piața pentru intermediari și soluții creative pentru evitarea…

- Luni, cand inca se mai afla in vizita in China, Janet Yellen, Secretarul de Stat american al Trezoreriei, a facut declarația din titlu la o intalnire cu presa, invocand exemplul de acum zece ani al oțelului, cand afluxul chinez „a decimat industrii in intreaga lume, inclusiv in Statele Unite”. „Am spus…