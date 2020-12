Stiri pe aceeasi tema

- UE ar putea plati peste 10 mld. dolari pentru a achiziționa sute de milioane de vaccinuri pentru COVID-19. De ce serul dezvoltat de Pfizer/BioNTech va fi mai ieftin in Europa fața de SUA Uniunea Europeana ar putea plati peste 10 miliarde de dolari pentru a-si asigura sute de milioane de doze de vaccinuri…

- Un oficial european a declarat miercuri pentru Reuters ca Uniunea Europeana a ajuns la un acord care ii permite sa achiziționeze un vaccin dezvoltat de Pfizer impotriva COVID-19 la un preț mai mic decat Statele Unite.

- Peste 300.000 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Europa, iar autoritațile se tem ca decesele și infecțiile vor continua sa creasca pe masura ce regiunea va intra in iarna, in ciuda speranțelor unui nou vaccin, noteaza Reuters, citat de libertatea.ro.

- Autor: Octavian ȘTIREANU Alegerile din America n-au fost intre Trump și Biden. Ele au reprezentat doar ocazia potrivita pentru o confruntare la camp deschis intre doua opțiuni cardinale pentru viitorul omenirii. Pe de o parte, este vorba despre ideile „marii resetari” care se ticluiesc de cațiva ani…

- Ministerul Sanatații din Belgia avertizeaza ca spitalele din țara ar putea ramane in doua saptamani fara locuri la terapie intensiva. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatații din Belgia, citat de Reuters și Agerpres, atrage atenția ca numarul pacientilor de la unitatile de terapie intensiva se…

- Restaurantele si magazinele din Uniunea Europeana ar putea sa nu mai aiba voie sa promoveze produse precum "burger vegetarian" sau "carnati vegetarieni", daca fermierii vor avea castig de cauza intr-o dezbatere care va avea loc saptamana aceasta in Parlamentul European, transmite Reuters, conform…

- Cehia va incepe sa construiasca spitale de campanie pentru pacientii cu COVID-19, au declarat joi oficiali guvernamentali, in timp ce tara se confrunta cu cea mai rapida rata de infectare din Europa, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Ministrul de interne Jan Hamacek a declarat pentru agentia de…

- In tarile europene exista un deficit al medicamentului antiviral Remdesivir utilizat in tratarea Covid-19, in conditiile in care stocurile limitate se epuizeaza din cauza numarul de cazuri in crestere, in timp ce Statele Unite au cumparat majoritatea productiei companiei Gilead, au declarat oficiali…