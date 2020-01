Forumul Economic Mondial nu mai e atat de elitist

Davos e o statiune montana pitoreasca din Elvetia care gazduieste in fiecare an Forumul Economic Mondial. Intre timp, elitele nu mai raman doar in cercul lor restrans la Davos.



E atat de usor sa critici Forumul Economic Mondial de la Davos. 3.000 de participanti din intreaga lume se reunesc in acest an, printre care 116 miliardari, consemneaza un ziar, adaugand ca multi sunt sefi ale unor concerne multinationale si reprezentanti ai corporatiei americane BlackRock. Participa si presedintele SUA, Donald Trump, cel al Braziliei, Jair Bolsonaro, precum si mai multi sefi de guvern, printre…