Forumul Economic Mondial: Creşterea datoriei globale afectează gestionarea impactului economic al pandemiei Datoria suverana a crescut semnificativ din cauza pandemiei. Datoria guvernamentala la nivel global a crescut cu 13 puncte procentuale, la 97% din PIB, in 2020. In tarile in curs de dezvoltare, finantele publice aflate deja sub presiune se confrunta cu un risc crescut din cauza gradului de indatorare si a aprecierii dolarului SUA, se arata in „Raportul pe 2022 privind riscurile globale”, publicat de Forumul Economic Mondial (WEF). „Criza datoriilor” este perceputa ca o amenintare critica pe termen scurt si mediu la adresa omenirii, si unul din cele mai severe potentiale riscuri in urmatorul deceniu.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

