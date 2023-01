Forumul de la Davos: Volodimir Zelenski i-a scris lui Xi Jinping

Stiri pe aceeasi tema

Președintele american Joe Biden, vorbind miercuri la o conferința de presa comuna cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Alba, a greșit inca o data, nepronunțand corect cuvantul ucrainean. Discursul a fost difuzat pe site-ul Casei Albe.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca tara sa, a carei infrastructura energetica este devastata de atacurile rusesti, are nevoie de un ajutor de urgenta de "cel putin 800 de milioane de euro" pentru a face fata nevoilor populatiei in timpul iernii, relateaza AFP.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Rusia pierde zilnic in razboiul din Ucraina sute de oameni, atat militari mobilizați, cat si mercenari. Potrivit acestuia, pana la sfarșitul anului, numarul militarilor rusi ucisi pe frontul din Ucraina va ajunge la 100.000, conform Rador.

Volodimir Zelenski l-a criticat pe primarul Kievului, intr-un rar semn de nemulțumire intre oficialii ucraineni. Președintele s-a aratat nemulțumit de modul in care au fost amenajate in capitala așa-numitele „centre de invincibilitate" - locuri in care oamenii se pot aduna ca sa se incalzeasca sau

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sambata seara, in discursul adresat natiunii ca atunci cand lumea este unita, teroristii nu au nicio sansa. El i-a acuzat pe iranieni ca mint in privinta dronelor trimise Rusiei, anunța news.ro.

Presedintele chinez Xi Jinping l-a primit vineri pe cancelarul german Olaf Scholz la Beijing, in prima sa intalnire cu un lider occidental de cand si-a asigurat luna trecuta un al treilea mandat, relateaza dpa.

Oficialii americani și chinezi lucreaza in continuare pentru a aranja o intalnire fața in fața intre președintele Joe Biden și președintele chinez, Xi Jinping, la summitul G20 de la Bali, reuniune programata la sfarșitul acestei luni, a anunțat marți Casa Alba, potrivit Reuters.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat, duminica seara, in mesajul sau zilnic, ca doar Rusia este in stare sa foloseasca arme nucleare in Europa, noteaza Reuters, citat de Agerpres.