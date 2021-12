Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Forumului Economic de la Davos, care urma sa aiba loc in perioada 17-21 ianuarie au anunțat, luni, 20 decembrie, amanarea acestuia din cauza reluarii puternice a epidemiei Covid-19 in Europa, legata in special de varianta Omicron. Forumul Economic Mondial de la Davos, programat pentru…

- Liderii regiunilor spaniole vor participa prin videoconferinta la aceasta reuniune la care vor fi discutate posibile noi restrictii.Spania a inregistrat vineri circa 33.000 de noi cazuri de COVID-19, estimarile sanitare indicand saptamana trecuta procentul cazurilor cu varianta Omicron la circa 30%…

- Inainte de tristul anunț, Boris Johnson a avertizat impotriva afirmațiilor liniștitoare privind Omicron, ca ar fi mai blanda decat variantele anterioare, printre care și Delta, principala cauza a valului 4 de coronavirus.Acesta a anunțat decesul primului britanic dupa infectarea cu Omicron, luni, in…

- Restrictiile de calatorie pentru cele trei tari vor intra in vigoare miercuri, a declarat un inalt oficial israelian in domeniul sanatatii, intr-o conferinta de presa. Israelul a interzis deja intrarea strainilor in tara pentru a incerca sa opreasca cresterea ratelor de imbolnavire de Covid-19 si a…

- Fondul Monetar International (FMI) intentioneaza sa revizuiasca in jos previziunile sale de crestere globala din cauza noii variante Omicron care se raspandeste in intreaga lume, a afirmat vineri directorul general al institutiei, Kristalina Georgieva, citata de AFP.

- Meciul echipei Belensens cu formatia Vizela, de luni, din campionatul Portugaliei, a fost amanat din cauza cazurilor de Covid-19, potrivit news.ro. La club au fost detectate 20 de cazuri de contaminare cu varianta Omicron a coronavirusului. Citește și: Ex-demnitarul Costoiu RUPE TACEREA…

- Din cauza amenințarii Omicron, tot mai prezenta, multe țari și-au inchis granițele. Este și cazul Marocului, care a anunțat, luni, suspendarea pentru doua saptamani a zborurilor comericiale catre și dinspre Regatul Maroc. Romanii care au ramas blocați acolo se gasesc intr-o situație dificila, conform…

- Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord inaspreste conditiile de intrare in tara pe fondul raspandirii variantei Omicron a COVID-19. Anuntul a fost facut sambata de premierul britanic Boris Johnson.