- ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relatia cu Investitorii (IR), anunța schimbari in componența Consiliului Director (CD) ARIR. Membrii ARIR sunt printre cele mai mari companii din Romania, listate la Bursa de Valori București, cu obiectiv comun de implementare…

- Ministerul Finanțelor reincepe emiterea valorilor mobiliare de stat (VMS) cu termen lung de circulație. La licitația din 24 mai investitorii vor putea procura Obligațiuni de stat (OS) cu maturitatea de doi, trei, cinci și șapte ani, transmite MOLDPRES. Totodata, in vederea dezvoltarii pieței de capital,…

- „Noi de doi ani facem anual un studiu, care este un mod de a masura interesul investitorilor de retail, precum si tendintele in piata. Este primul demers facut in piata de capital care targeteaza investitorii de retail si noi vrem ca acest studiu sa fie un reper important in piata pentru a ajuta companiile,…

- Cercetarea s-a desfasurat in perioada decembrie 2022 – februarie 2023 si a fost efectuata pe un esantion de 326 de persoane, fiind axata pe obiceiurile de investitii ale investitorilor de retail locali cu expunere in companii listate la Bursa de Valori Bucuresti. „Rezultatele studiului au evoluat fata…

- Confuzie cu taxa de solidaritate Petrom: statul incearca orice manevra de a lua 1 miliard de euro, Petrom se apara cu toate armele. Investitorii de la Bursa sunt in ceata. Fiscul sustine ca a descoperit erori de calcul la o taxa.

- București, 23 martie 2023 – ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relatia cu Investitorii (IR), publica noile criterii pentru indicatorul VEKTOR care evalueaza companiile listate la Bursa de Valori București (BVB) din perspectiva comunicarii cu investitorii.…

- Universitatea de Vest din Timișoara, in parteneriat cu Bursa de Valori București, organizeaza in data de 13 martie 2023, ora 11.30, la Timișoara, in Aula Magna a UVT, evenimentul „Antreprenoriat și finanțare pe piața de capital”, in cadrul caruia va fi lansata dezbaterii o tematica de actualitate, cea…