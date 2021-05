Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege depus la Parlament ar putea simplifica birocrația când vine vorba de înmatricularea și înregistrarea automobilelor. Inițiativa legislativa propune ca înmatricularea si înregistrarea vehiculelor sa aiba loc într-o singura zi si într-un singur…

- Surse din cadrul ședinței de Guvern au declarat pentru Puterea.ro ca proiectul de lege 5G a fost adoptat de Guvern. Urmeaza ca decizia sa fie publicata in Monitorul Oficial. Pasul urmator pentru proiectul de lege este intrarea in dezbatere in Parlament, unde va fi analizat de ambele Camere. Guvernul…

- Președintele Klaus Iohannis este de parere ca in București se impun masuri suplimentare. Declarațiile șefului statului vin in contextul in care zilele acestea autoritațile discuta despre plasarea Capitalei in carantina. „Trebuie ca cei din Comitetul bucureștean sa fie ințelept și sa ințeleaga acest…

- Premierul Florin Citu a anuntat va avea o intalnire, astazi, cu primarul general si cu primarii de sectoare pentru a discuta despre situatia din Capitala in privinta cresterii numarului de infectari, mentionand ca exista „o minoritate care nu respecta regulile in vigoare” si ca asteapta solutii din…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a anuntat, vineri, la Tulcea, ca au reinceput activitatile de nisipare pe litoralul Marii Negre, dupa ce lucrarile au fost intrerupte in urma cu doua saptamani. El a amintit ca sistarea lucrarilor pe o suprafata restransa a fost cauzata de o interdictie impusa de Directia…

- USR-PLUS are o noua propunere pentru funcția de prefect al Capitalei. Avocatul Alin Stoica, președinte al filialei PLUS Sector 6, este propus pentru a-i lua locul lui Traian Berbeceanu. Alin Stoica a reprezentat in perioada 2016-2018 societatea civila in una dintre comisiile Consiliului Economic și…

- Altex Romania a finalizat procesul de reamenajare a magazinului din complexul comercial Carrefour Colentina. Investiția in reamenajarea unitații se ridica la peste 500.000 euro. Magazinul, care se intinde pe o suprafața de peste 1.200 metri patrați, a fost dotat cu tot necesarul unei interacțiuni digitale…