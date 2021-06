Stiri pe aceeasi tema

- La finalul sezonului 2020-2021, Fortuna Becicherecu Mic se desparte de patru jucatoare. Laura Rus, Cosmina Dușa și Nadejda Colesnicenco și-au exprimat dorința de a pleca odata ce le expira contractele la sfarșitul acestei luni, in timp ce contractul Claudiei Bistrian a fost reziliat pe cale amiabila…

- Laura Rus, Cosmina Dușa, Nicoleta Deca, Bianca Ienovan și Claudia Bistrian, toate de la Fortuna Becicherecu Mic au fost convocate la nationala Romaniei de fotbal feminin pentru un stagiu de pregatire. In perioada 7-11 iunie 2021, jucatoarele se vor antrena la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, urmand…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter s-a produs duminica in Banat, Caraș-Severin. A fost un cutremur de suprafața simțit la mare distanța de epicentru. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs duminica, la ora 07.36, in Caraș-Severin.…

- National Heart Day 1646 - Iasi sees the print of the first law code in Romanian and one of the first law codes printed in a national language in Europe: "Carte romaneasca de invatatura de la pravilele imparatesti si de la alte giudete" (Romanian book of teaching from the emperor's law body…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, azi, o atentionare Cod galben de inundatii valabila pana joi in 13 bazine hidrografice din tot atatea judete situate in regiunile Transilvania si Banat, intre care și Cluj. Conform hidrologilor, in intervalul 13 aprilie, ora 22:00…

- Cu o singura excepție, meciul de la Targu Jiu, cu Viitorul Pandurii (foto sus), din unicul sezon regular, terminat cu scorul de 1-1, restul partidelor Petrolului Ploiești, din aceasta prima faza a campionatului Ligii a II-a, au fost toate preluate in direct de catre Digisport, Telekomsport și Look.…

- Fortuna Becicherecu Mic a trecut cu bine peste esecul de la Arad, din prima etapa a play-off-ului. Timisencele au invins astazi, pe teren propriu, intr-o maniera categorica gruparea Universitate Galati, scor 6-1. Golurile formatiei din Becicherec au fost inscrise de Shaira Pera (min. 18), Laura Rus…