- Fortul 13 Jilava va putea fi consolidat, conservat, restaurat si valorificat din punct de vedere turistic si cultural, dupa adoptarea, vineri, a Hotararii de Guvern care transfera Fortul 13 din administrarea Penitenciarului Jilava in administrarea Consiliului Judetean Ilfov.Potrivit unui comunicat de…

- Senatul a functionat, de la infiintare si pana acum, ca un adevarat factor de echilibru intre puterile statului, „ca un creuzet” de idei pentru reforme legislative, insa imaginea Parlamentului a fost afectata de voci „extremiste si toxice”, a transmis astazi, 17 iunie, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu,…

- Guvernul a adoptat, joi, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cetațeniei romane, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. „Modernizam Legea cetațeniei romane pentru ca a ramas anacronica”, susține ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

- Hubert Thuma și-a depus candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Ilfov. Anunțul a fost chiar de acesta prin intermediul rețelelor de socializare. ”Mi-am depus azi candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Ilfov. Prioritatea mea ramaneți dumneavoastra!…

- Vești bune de la Consiliul Județean Ilfov pentru toți pensionarii! Tocmai ce au fost schimbate condițiile de care pot beneficia seniorii județului Ilfov pentru tratamentele dentare gratuite! Anunțul a venit pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Ilfov și are legatura cu lucrari dentare gratuite…

- Unul dintre inculpații crimei odioase din Sibiu, in cazul Adrian Kreiner, va fi extrardat in Romania, a anunțat sambata ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Procedurile de extradare vor incepe de luni. Unul dintre inculpații crimei odioase din Sibiu, in cazul Kreiner, va fi extradat in Romania Vineri…