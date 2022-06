Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane efectueaza, duminica, o misiune de transport umanitar, pentru preluarea si transportul unor pacienti ucraineni care vor fi tratati in spitale din Copenhaga, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit unui comunicat al MApN, misiunea…

- O aeronava C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, efectueaza duminica o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni - Rzeszow–Jasionka (Polonia) – Copenhaga (Danemarca) - Otopeni.

