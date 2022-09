Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a anunțat a trupele sale au avansat spre est in teritoriile recent abandonate de Rusia, deschizand calea pentru un potențial asalt asupra forțelor de ocupație ale Moscovei in regiunea Donbas, scrie Reuters, citat de Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fortele ucrainene au fost de opt ori mai numeroase decat forțele ruse si pro-ruse in timpul contraofensivei fulgeratoare a Kievului in Harkov la sfarșitul saptamanii, a declarat luni cel mai inalt oficial instalat de Rusia in regiune, citat de Reuters.Vitali Ganchev a spus la postul de televiziune rus…

- Fortele ucrainene inregistreaza tot mai multe succese in contraofensiva lor impotriva trupelor ruse, potrivit presei ucrainene si a unor surse din serviciile de informatii britanice, transmite sambata dpa, informeaza AGERPRES . Presa ucraineana a publicat sambata dimineata o fotografie despre care a…

- Rusia si-a intensificat atacurile in Donetk (estul Ucrainei) in ultimele cinci zile, intr-o miscare ce ar putea viza atragerea fortelor ucrainene si zadarnicirea unui eventual contraatac al acestora, a anuntat sambata Ministerul Apararii britanic, potrivit Reuters. ”Exista o posibilitate realista ca…

- O prima nava cu cereale ucrainene ar plutea pleca luni din portul ucrainean Odesa, conform acordului incheiat cu Rusia pe 22 iulie, a anuntat duminica presedintia turca, in timp ce la Kiev presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat ca in urma invaziei ruse anul acesta recolta de cereale ar…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un interviu publicat vineri de The Wall Street Journal, ca o incetare a focului cu Rusia fara a revendica teritoriile pierdute nu ar face decat sa prelungeasca razboiul, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.Volodimir Zelenski a avertizat…

- Unitati ale fortelor armate ucrainene au incheiat operatiunea de curatare in Insula Șerpilor de echipamente si armament lasate in urma de trupele ruse dupa retragerea lor in Crimeea, a informat sambata administratia militara regionala din Odesa, transmite EFE. Intre armamentul si echipamentul distruse…