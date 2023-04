Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au efectuat aproape 50 de atacuri asupra pozitiilor ucrainene din estul Ucrainei in prima zi de Paști, potrivit unui raport al Statului Major de la Kiev, care arata ca rușii se concentreaza in continuare pe Bahmut, Adiivka, Mariinka. Rușii au raportat ocuparea a doua blocuri in Bahmut,…

- Conform declarației facute de Statul Major General, apararea aeriana ucraineana a desfașurat 12 lovituri asupra zonelor ocupate, in care sunt prezente forțe militare ruse, in ultimele 24 de ore. In urma acestor atacuri, au fost doborate 14 drone de lupta. Aceste acțiuni sunt parte a eforturilor continue…

- Conform declarației facute de Statul Major General, apararea aeriana ucraineana a desfașurat 12 lovituri asupra zonelor ocupate, in care sunt prezente forțe militare ruse, in ultimele 24 de ore. In urma acestor atacuri, au fost doborate 14 drone de lupta. Aceste acțiuni sunt parte a eforturilor continue…

- Fortele ucrainene au respins marti peste 60 de atacuri rusesti in zona localitatilor Bahmut, Avdiivka, Mariinka si Liman, toate situate in regiunea Donetk (estul Ucrainei) si pe linia frontului, a comunicat miercuri Statul Major General ucrainean intr-un comunicat despre situatia la zi de pe front,…

- Fortele ucrainene au respins marti peste 60 de atacuri rusesti in zona localitatilor Bahmut, Avdiivka, Mariinka si Liman, toate situate in regiunea Donetk (estul Ucrainei) si pe linia frontului, a comunicat miercuri Statul Major General ucrainean intr-un comunicat despre situatia la zi de pe front.

- Volodimir Zelenski, a afirmat, sambata, ca situatia de pe frontul din estul tarii devine tot mai dificila, iar Rusia arunca in lupta din ce in ce mai multi militari. Fortele ruse castiga incet teren in regiunea Donbas, incercuind orasul Bahmut, de la nord de Donetk si luptand pentru a prelua controlul…

- Fortele rusesti continua sa desfasoare operatiuni ofensive in patru directii, in timp ce se apara in altele. Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei a declarat acest lucru in actualizarea sa de seara pe Facebook, relateaza Ukrinform. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Unitati ale fortelor de aparare ucrainene au respins in ultimele 24 de ore atacurile invadatorilor rusi in perimetrul a 12 asezari din regiunile Lugansk si Donetk, in estul Ucrainei, a informat sambata Statul Major General al armatei ucrainene, citat de agentia de presa oficiala Ukrinform, potrivit…