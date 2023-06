Stiri pe aceeasi tema

- Forțele cecene parasesc acum regiunea Rostov din sudul Rusiei și se intorc pe campul de lupta din estul Ucrainei, transmite agenția de presa rusa Tass, relateaza Rador.Forțele cecene au fost dislocate de urgența in regiunea Rostov sambata, cu misiunea de a invinge o revolta a mercenarilor Wagner,…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Evgheni Prigojin a anunțat pe canalul de Telegram ca trupele Wagner au intrat in regiunea Moscovei și ca se așteapta o batalie pentru controlul Rostov-pe-Don intre Wagner și trupele Ahmat conduse de liderul cecen Ramzan Kadirov, care a ramas, cel puțin momentan, de partea lui…

- Armata rusa desfasoara sambata operatiuni de ‘lupta’ in regiunea Voronej, frontaliera cu Ucraina si situata la circa 600 km sud de Moscova, au anuntat autoritatile locale, in plina revolta armata a grupului de mercenari Wagner, relateaza AFP. ‘In cadrul operatiunii antiteroriste pe teritoriul regiunii…

- Comitetul antiterorist rus a anuntat ca instituie alerta antiterorista in Moscova si in regiunea inconjuratoare dupa revolta grupului de mercenari Wagner, a anuntat agentia de stiri rusa Ria, preluata de Reuters. Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sambata ca a intrat in…

- Șeful gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat marți, intr-un interviu pentru presa daneza, ca Ucraina are in continuare capacitatea de a lupta cu Rusia, relateaza postul CNN, citat de News.ro.„Orice ofensiva trebuie sa fie evaluata, precum si rezultatele sale, dupa ce potentialul…

- Fortele armate ucrainene au respins circa 50 de atacuri ale invadatorilor rusi din cinci directii diferite in ultimele 24 de ore in Donbas (zona miniera din estul Ucrainei), provocand inamicului ”pierderi grele”, a indicat Statul Major General ucrainean in buletinul sau informativ de marti, citat DPA…

- Marea Britanie se numara printre tarile care au forte militare speciale ce opereaza in interiorul Ucrainei, potrivit unuia dintre zecile de documente secrete de la Pentagon care au ajuns sa fie publicate online, relateaza BBC, precizand ca se confirma astfel speculatii care se fac - destul de discret…

- Procurorii rusi au pus-o sub acuzare oficial, marti, pe Daria Trepova pentru infractiuni de terorism in legatura cu uciderea recenta a bloggerului militar Vladen Tatarski la Sankt Petersburg. Tatarski si-a pierdut viata in explozia produsa duminica intr-o cafenea din Sankt Petersburg ce apartine liderului…