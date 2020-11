Forțele speciale australiene au ucis 39 de prizonieri și civili neînarmați în Afganistan - raport Forțele speciale australiene au ucis 39 de prizonieri și civili neînarmați în Afganistan, unii comandanți forțând soldați sa ucida captivi fara aparare pentru a-i pregati pentru lupte, arata o investigație desfașurata pe perioada a patru ani, potrivit Reuters.



Australia a anunțat joi ca 19 foști și actuali militari vor fi trimiși procuraturii în vederea unei posibile puneri sub acuzare pentru uciderea a 39 de localnici afgani.



La prezentarea mult-așteptatelor rezultate ale anchetei privind conduita forțelor speciale în Afganistan în perioada…

Sursa articol: hotnews.ro

