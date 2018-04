Rusia a anuntat sambata ca a ucis noua militanti care intentionau sa comita un act terorist in regiunea Daghestan, din sudul tarii, transmite Reuters.

Comitetul antiterorist rus a anuntat pe website-ul sau ca primise informatia conform careia mai multi militanti care planuiau sa comita un atac la inceputul lunii mai se ascund in Derbent, al doilea oras ca marime din Daghestan.



Fortele speciale ruse au detectat doua grupuri de militanti in diferite parti ale orasului Derbent. Militantii au deschis focul de arma dupa ce fusesera somati sa se predea, fiind apoi ucisi de fortele ruse.



In…