Forțele speciale ale Poliției au prea puține ședințe de tragere Ies la iveala probleme ale diverselor instituții numai dupa cate o tragedie sau un incident. Și acum, dupa crima din Onești, luptatorii din forțele de elita ale Poliției Romane se plang ca se antreneaza in poligon chiar și de 6 ori mai puțin decat ar trebui și ca dotarile Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, va face declarații de presa, fara intrebari din partea jurnaliștilor, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la ora 20:00. Tema abordata va fi dubla crima de la Onești . Luni, 1 Martie, un barbat de 68 ani a sechestrat doi muncitori intr-un apartament din…

- Deranjati de criticile primite de politisti in cazul Onesti, reprezentantii Sindicatului Europol au postat pe Facebook un mesaj in care reamintesc dotarea precara a Politiei Romane. Reactiile sunt pe masura.

- Marian Godina, politist in cadrul departamentului de actiuni speciale, a anuntat la cate exercitii de tragere in poligon a participat in 2020, dupa dubla crima din Onesti. „Anul trecut, ca polițist la SAS, am tras in poligon de patru ori. De patru ori intr-un an, ați citit bine. Și aș zice ca au fost…

- Forțele de ordine implicate luni in rezolvarea cazului de luare de ostatici din Onești au prezentat filmul evenimentelor, motivand acțiunile lor. Chestorul Alexandru Scurtu, șeful SIAS, a declarat intr-o conferința de presa, ca in timpul negocierilor s-a produs „un declic”, cand una dintre victime a…

- Dupa tragedia de la Onești, acolo unde un barbat a ucis doi muncitori care lucrau in fosta sa casa, Poliția Romana a dispus efectuarea unui control. Doi muncitori care renovau un apartament in Onești, județul Bacau, au fost omorați, luni seara, de fostul proprietar, suparat ca fusese evacuat.…

