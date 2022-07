Stiri pe aceeasi tema

- Trei mercenari straini condamnați la moarte in Republica Populara Donetk vor fi impușcați daca instanța le respinge recursurile, a declarat miercuri seful republicii, Denis Pusilin. Forțele separatiste din estul Ucrainei au accelerat planurile de a executa doi britanici. Aiden Aslin și Shaun Pinner,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a indemnat Marea Britanie sa discute direct cu separatiștii din Donețk privind soarta celor doi luptatori britanici condamnați la moarte dupa ce au fost capturați la Mariupol in timp ce luptau in armata ucraineana, relateaza Reuters.Peskov a declarat…

- Luptatorii proruși din estul Ucrainei au declarat ca vor deschide un proces impotriva a doi britanici, Aiden Aslin și Shaun Pinner, care au fost capturați luptand alaturi de soldații ucraineni in Mariupol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- UPDATE 2 Atat guvernul ucrainean, cat și autoproclamata Republica Populara Donețk au declarat ca 50 de persoane au fost evacuate sambata de la uzina siderurgica Azovstal din Mariupol, scrie CNN. Șeful biroului președintelui Ucrainei, Andriy Yermak, a declarat pe Telegram ca „evacuarea oamenilor din…

- Forțele ucrainene din interiorul uzinei duc pentru a doua zi „batalii sangeroase dificile”, a declarat comandantul regimentului Azov, dupa ce forțele ruse au intrat „pe teritoriul uzinei” dupa zile de atacuri susținute. Aproximativ 200 de civili se adapostesc in interior, inclusiv copii, iar Rusia a…

- Se asteapta ca Uniunea Europeana sa prezinte miercuri sanctiunile petroliere impotriva Moscovei. Fortele rusesti au continuat sa atace obiective din estul Ucrainei, lansand rachete asupra unei uzine siderurgice care este ultima reduta a rezistentei din orasul portuar Mariupol.

- Aiden Aslin, in varsta de 28 de ani, și Shaun Pinner, in varsta de 48 de ani, au fost capturați in urma cu doua saptamani in timp ce aparau Mariupol, din sud-estul Ucrainei. Cei doi ar putea fi pedepsiți cu moartea pentru crimele lor, avertizeaza procurorul așa-numitei Republici Populare Donețk. Procurorul…

- „A avut loc un alt schimb de prizonieri. Astazi se intorc acasa 19 persoane, dintre care 10 militari (inclusiv 2 ofițeri) și 9 civili", a anunțat, joi, vicepremierul Irina Vereșciuk, pe canalul sau de Telegram, potrivit Unian.net .Printre cei eliberați se afla și raniți, a menționat Vereșciuk, care…