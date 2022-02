Federația Rusa a continuat atacurile in noaptea de vineri spre sambata, inclusiv in aceasta dimineața, asupra mai multor orase ucrainene și capitala Kiev. Oficialii ucraineni spun ca au fost lansate rachete de croaziera catre Ucraina dinspre Marea Neagra. Aceștia au raportat mai multe pierderi printre forțele rusești. Atacurile armatei ruse au lovit sambata dimineața un bloc de locuințe din centrul Kievului. Intre timp, președintele Zelenski transmite din centrul capitalei ca armata nu se va preda. The post Forțele rusești se aduna la marginea Kievului. Primar: Cine e pe strada e considerat inamic…