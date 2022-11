Forţele ruse își fac bagajele din mai multe zone pe care le ocupaseră Fortele ruse sunt pe cale sa paraseasca intreg malul drept al Niprului in fața ofensivei ucrainene. Autoritațile de ocupație le-au cerut locuitorilor orașului Nova Kahovka, locul unui baraj cheie pe fluviu, sa fie pregatiti sa plece, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Captura de proporții: Autoritatile marocane au declarat ca au confiscat mai mult de doua milioane de pastile ilegale de amfetamina, care urmau sa ajunga pe pietele internationale, anunța Rador.

Armata ucraineana a lansat un nou atac cu rachete asupra podului Antonovski și traversarea Niprului in Herson, au declarat reporterilor serviciile de urgența din regiune.

Autoritatile instalate de Rusia in regiunea ucraineana anexata Herson au declarat ca aproximativ 15.000 de persoane au fost evacuate in contextul unui avans al fortelor ucrainene, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Fortele ucrainene au lichidat 430 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul soldaților ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 66.280 - potrivit unui raport publicat, miercuri, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, relateaza Rador.

Forțele armate ruse au lansat din nou atacuri cu rachete asupra obiectivelor de infrastructura energetica din Ucraina, a raportat Ministerul Apararii al Federației Ruse, anunța Rosbalt, potrivit Rador.

Forțele armate ale Ucrainei au avansat aproximativ 55 km in ultimele doua saptamani, intr-o contraofensiva impotriva forțelor rusesti din regiunea Harkov, in nord-estul Ucrainei, a declarat joi un general ucrainean, anunța Reuters, potrivit Rador.

Mai multe explozii au fost semnalate in orasul ucrainean Nikolaev, in noaptea de joi spre vineri, in timpul unei alerte de raid aerian, scrie Rador. Autoritatile au indemnat populatia sa ramana la adapost.

Autoritatile din Somalia au declarat ca 30 de luptatori ai gruparii jihadiste Al-Shabaab au fost ucisi in timpul unei operatiuni militare derulate in regiunea Hiran, inforemaza Rador.