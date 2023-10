Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au doborat duminica trei rachete ucrainene care vizau Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014 si vizata in mod regulat de atacuri ale fortelor de la Kiev, a declarat un oficial rus, potrivit AFP, informeaza News.ro."Trei rachete inamice care vizau Crimeea au fost doborate" in regiunea…

- Armata rusa, cu un grad ridicat de probabilitate, a lansat o ofensiva coordonata in mai multe direcții din estul Ucrainei, inclusiv asupra orașului Avdiivka, in regiunea Donețk, potrivit celui mai recent raport al serviciilor secrete britanice, citat de BBC și G4media . „Trupele rusești din Donețk…

- Armata rusa a continuat sambata cu atacuri violente asupra orasului Avdiivka din estul Ucrainei, bombardamentele fiind atat de puternice incat echipele de urgenta nu au putut recupera mortii din cladirile distruse, a declarat oficialul administrativ al orasului cu rangul cel mai inalt, relateaza Reuters,…

- Conform celei mai recente analize a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), forțele rusești au inregistrat eșecuri notabile in incercarea de a captura orașul Avdiivka, aflat pe linia frontului din regiunea Donețk. Forțele ucrainene din zona au reușit sa respinga atacurile rusești și au utilizat…

- Forțele ucrainene inregistreaza unele progrese atat in estul, cat și in sudul tarii, au declarat luni oficiali militari. Informatiile din Rusia despre lupte subliniaza ca forțele Moscovei au respins atacurile ucrainene in apropierea orașului Bahmut și au provocat pierderi grele in loviturile asupra…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti, 5 septembrie, ca contraofensiva ucraineana este complet lipsita de succes, insa a recunoscut ca exista tensiuni in regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, transmite Agerpres. ”Fortele armate ale Ucrainei nu si-au atins obiectivele…

