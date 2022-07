Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au incercat sa avanseze spre orasul Avdeevka, la nord de Donetk, insa nu au reusit, a declarat marti seful administratiei militare a localitatii, Vitali Barabas, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Controlul asupra Severodonetk este acum impartit in jumatate intre fortele ucrainene si cele rusesti, a anunțat duminica, Serghei Haidai, guvernatorul regiunii Luhansk, citat de Reuters . Dupa ce in jur de 70% din oraș cazuse la mijlocul saptamanii in mainile rușilor, ucrainenii au reușit sa-și recaștige…

- Autoritațile locale din regiunea Donețk au anunțat ca o lovitura a unei rachete a ucis trei civili și a ranit șase persoane in orașul Sloviansk din estul Ucrainei. Un material video arata o cladire rezidențiala cu ferestrele aruncate in aer și balcoanele distruse. Unii dintre locuitorii din zona au…

- Fortele ruse asalteaza in continuare orasul ucrainean Severodonetk, dupa ce sambata anuntasera ca au capturat orasul vecin Liman, important nod feroviar, in timp ce Moscova isi continua ofensiva in Donbas, estul Ucrainei, potrivit Reuters. Fortele ruse si-au intensificat atacul duminica asupra celui…

- Un adolescent palestinian in varsta de 16 ani care a fost impuscat in cap de fortele israeliene a murit miercuri dimineata dupa luptele din orasul Nablus al regiunii ocupate Cisiordania, a transmis ministerul palestinian al sanatatii, conform Reuters.

- Intr-o inregistrare video postata de un comandant separatist pro-rus, se vede cum proiectile cad peste combinatul siderurgic Azovstal din orașul portuar ucrainean Mariupol. Reuters nu a reușit sa identifice imediat tipul de muniții folosite sau momentul difuzarii videoclipului. Armata ucraineana a declarat…

- Forțele ruse și-au intensificat vineri bombardamentul asupra oțelariilor Azovstal asediate de la Mariupol. In uzina, aflata in portul din sudul Ucrainei, se afla ultimul bastion al aparatorilor ucraineni dintr-un oraș aproape complet controlat de Rusia dupa un asediu de mai bine de doua luni. Vicepremierul…

- Solistul popularei trupe ucrainene Okean Elzy, un celebru cantareț ucrainean, a organizat vineri (13 mai) un spectacol solo pentru muncitorii de la centrala nucleara din Cernobil.Sviatoslav Vakarchuk s-a acompaniat singur la chitara in timp ce statea in haine albe de protecție in fața unui pupitru uriaș…