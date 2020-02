Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a trimis noi întariri militare spre punctele sale de observare din provincia siriana Idlib, unde forțele regimului avanseaza, în ciuda avertismentelor repetate ale Ankarei, scrie AFP.Un convoi de 150 de vehicule militare care transporta echipamente și trupe a trecut granița…

- Mii si mii de civili din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli, au pornit luni catre Turcia in urma ofensivei declansate de presedintele Bashar al-Assad pentru recucerirea regiunii, potrivit martorilor si lucratorilor umanitari, relateaza Reuters, conform news.ro.Fortele guvernamentale siriene,…

- Fortele guvernamentale siriene, ajutate de fortele ariene rusesti, au intensificat campania de recucerire a provinciei Idlib, ultima reduc a rebelilor, unde acestia s-au refugiat cu milioanele din alte parti ale Siriei, pe parcursul razboiului civil care dureaza de noua ani. Observatorul Sirian pentru…

- Cel putin opt civili, intre care cinci copii, au fost ucisi marti in raiduri ale aviatiei ruse intr-un sat din nord-vestul Siriei in care se afla persoane stramutate, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza Agerpres, citand AFP. Potrivit ONG-ului, atacurile au vizat…

- Cel putin 12 civili, printre care sase copii, au fost ucisi sambata in Siria in cursul unor raiduri aeriene intreprinse in provincia Idlib de regimul de la Damasc sau de aliatul sau rus, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, potrivit Agerpres.Un armistitiu…

- Cel puțin 14 persoane, inclusiv trei civili, au murit in urma atacurilor aeriene pe care forțele israeliene le-au lansat miercuri dimineața in Siria, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax. Atacurile aeriene au vizat ținte din cadrul…