Stiri pe aceeasi tema

- Rusia iși extinde și iși modernizeaza arsenalul nuclear, a declarat vineri secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, intr-un moment in care președintele rus Vladimir Putin, confruntat cu eșecurile armatei sale in Ucraina, a sugerat in mod repetat ca ar putea folosi armele nucleare, informeaza Reuters…

- Președintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice țara care indraznește sa atace Rusia cu arme nucleare va fi „ștearsa de pe fața pamantului", relateaza Sky News.El a afirmat ca Rusia nu are mandat pentru a lansa un prim atac nuclear preventiv, spre deosebire de SUA, dar ca armele hipersonice…

- Lupte grele continua sa aiba loc in zona orasului Bahmut, din regiunea Donbas, in cea de-a 283-a zi de razboi in Ucraina. Fortele ruse continua sa investeasca o mare parte din efortul lor operational si din puterea de foc pe care o au la dispozitie de-a lungul unei linii de front de circa 15 kilometri…

- Directorul agenției americane de spionaj CIA, William Burns, urma sa se intalneasca luni la Ankara cu omologul sau rus Serghei Nariskin, seful serviciului de spionaj al Moscovei. Potrivit Casei Albe, oficialul american intentioneaza sa transmita Moscovei un avertisment impotriva oricarui atac nuclear.

- Generalul Mick Ryan explica intr-o noua analiza ce opțiuni mai are Vladimir Putin și comandamentul militar de la Moscova pentru 2023 in contextul infrangerilor suferite in ultimele luni pe fronturile din Ucraina, dar și vulnerabilitațile ucrainenilor. Ryan, un absolvent un absolvent al Facultații…

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) se pregatește sa trimita inspectori in urmatoarele zile in doua locații ucrainene la cererea Kievului, a anunțat luni, intr-o aparenta reacție la afirmațiile Rusiei ca Ucraina ar putea desfașura o așa-zisa „bomba murdara”.Inspectorii AIEA vor vizita…

- Rusia considera „extrem de ingrijoratoare retorica occidentala cu privire la posibilitatea utilizarii armelor nucleare”, a declarat luni directorul Serviciului de Informatii Externe (SVR) al Federatiei Ruse, Serghei Nariskin, citat de agentia oficiala de presa TASS, subliniind ca lumea nu ar trebui…

- Aproximativ 60 de aeronave vor particpa la zboruri de antrenament deasupra Belgiei, Marii Nordului si Marii Britanii pentru a exersa utilizarea bombelor nucleare americane amplasate in Europa, a relatat agenția Reuters, preluata de Agerpres.NATO isi va lansa exercitiul anual de descurajare nucleara…