Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Ministerul britanic al Apararii a negat miercuri declaratiile Ministerului Apararii din Rusia conform carora distrugatorul HMS Defender al Marinei Regale britanice a patruns in apele teritoriale rusesti din Marea Neagra si a fost somat sa retraga de acolo cu focuri de avertisment si bombe lansate…

- Ministerul britanic al Apararii a confirmat, miercuri, ca distrugatorul HMS Defender s-a apropiat de Peninsula Crimeea, anexata de Rusia, insa sustine ca sunt apele teritoriale ucrainene si neaga informatiile privind focurile de avertisment trase de Fortele Navale ruse, informeaza Mediafax. "Nu…

- O nava militara rusa a tras focuri de avertisment spre un distrugator britanic, iar un avion de vanatoare rus a lansat bombe in apropierea navei militare britanice, in Marea Neagra, anunta Ministerul Apararii de la Moscova. Ministerul rus al Apararii sustine, conform agentiilor de presa RIA Novosti…

- Ministerul rus al Apararii sustine, conform agentiilor de presa RIA Novosti si Reuters, ca distrugatorul HMS Defender, apartinand Fortelor Navale Regale britanice, a patruns trei kilometri in apele teritoriale ruse, in zona Capului Fiolent, in apropiere de Sevastopol. In contextul in care echipajul…

- O nava militara rusa a tras focuri de avertisment asupra distrugatorului HMS Defender al Marinei Regale britanice dupa ce acesta a intrat in apele rusesti din Marea Neagra, iar un avion rusesc a lansat bombe in calea sa, a declarat miercuri Ministerul rus al Apararii, citat de TASS.Defender a parasit…

- O nava militara rusa a tras focuri de avertisment asupra distrugatorului HMS Defender al Marinei Regale britanice dupa ce acesta a intrat in apele rusesti din Marea Neagra, iar un avion rusesc a lansat bombe in calea sa, a declarat miercuri Ministerul rus al Apararii, citat de TASS, potrivit Agerpres.…

- O nava militara rusa a tras focuri de avertisment asupra distrugatorului HMS Defender al Marinei Regale britanice dupa ce acesta a intrat in apele rusesti din Marea Neagra, iar un avion rusesc a lansat bombe in calea sa, a declarat miercuri Ministerul rus al Apararii, citat de TASS. Defender a parasit…

- Militari armeni au tras focuri de avertisment, joi, la frontiera cu Azerbaidjanul, in contextul amplificarii tensiunilor, anunta Ministerul Apararii de la Erevan, citat de agentia Reuters si Mediafax. Armata armeana sustine ca militari azeri au incercat sa patrunda pe teritoriul Armeniei.…