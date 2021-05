Forţele Navale Române: Exerciţii româno-bulgaro-americane în Marea Neagră Fregata ''Marasesti'' a acostat sambata, in portul militar Constanta, dupa ce a participat la Exercitiul ''Tomis 21'' si la o serie de antrenamente comune cu marinari din Bulgaria si SUA, fiind exersate proceduri operationale NATO de monitorizare a traficului maritim, de interogare nave suspecte si de insertie aeriana a unor echipe de inspectie si control, au informat, duminica, Fortele Navale Romane. Echipajul fregatei "Marasesti" a executat, in perioada 10 - 15 mai, impreuna cu echipajele altor cinci nave militare romanesti, trageri cu sistemele de artilerie de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

