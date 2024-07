Stiri pe aceeasi tema

- Seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, a participat luni, 1 iulie, la Istanbul, la Reuniunea Comitetului pentru combaterea minelor marine din Marea Neagra ndash; MCM Black Sea Mine Counter Measures Task Group Black Sea , grupare navala din care face parte si dragorul maritim…

- Spectacolul virtula imersiv „Lumea Subacvatica” va fi adus in premiera la Iași, pe 13 iunie, in cadrul MINA Pop Up, ediția itineranta a muzeului imersiv al noilor arte, MINA. Spectacolul iși propune sa ofere o calatorie virtuala prin apele din Romania, in Delta Dunarii și Marea Neagra, dar și in adancurile…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a transmis marți, 21 mai, ca acțiunea de deminare in Marea Neagra, realizata in comun de Forțele Navale ale Romaniei, Turciei și Bulgariei, va fi in curand operaționalizata.

- Sfantu Gheorghe, Romania – Sambata dimineața, o nava sub pavilion Tanzania, denumita Mohammad Z, s-a scufundat in Marea Neagra, in apropiere de localitatea Sfantu Gheorghe. Incidentul a dus la salvarea a opt membri ai echipajului, in timp ce trei sunt inca dați disparuți. Alerta a fost primita in jurul…

- Un numar de 22.443 cetațeni ucraineni, refugiați in Romania, s-au inregistrat in evidențele agențiilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), in cautare de serviciu, in ultimele patru luni. Cei mai mulți ucraineni refugiați sunt inregistrați in Constanța (5.536),…

- O flota rusa cunoscuta sub numele de „flota fantoma” a intrat in atenția internaționala pentru activitațile sale in Marea Mediterana și Marea Neagra, generand preocupari cu privire la securitatea regionala și respectarea sancțiunilor internaționale. Grupul de nave, cunoscut sub numele de „Sirian Express”,…

- Codruța Kovesi a aratat și astazi ca, deși este șefa Parchetului European (EPPO), privește, in continuare, atent, spre Romania. Procurorii din subordinea sa au efectuat astazi opt percheziții in județul Galați. Procurorii din cadrul biroului din Romania al EPPO, aflat in subordinea Codruței Kovesi,…

- Reprezentantii Ministerului Apararii Nationale au anuntat ca mai multi barbati sunt chemati „sub arme”. Astfel, rezervistii din Braila si Galati sunt chemati, in aceasta saptamana, la unitatile de militare pentru desfasurarea unor activitati de pregatire. Exercitiul de mobilizare pentru verificarea…