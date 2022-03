Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, ca Rusia trebuie sa opreasca bombardarea oraselor din Ucraina inainte de a putea incepe discutii semnificative despre un armistitiu, in contextul in care prima runda de negocieri din aceasta saptamana nu a dus decat la foarte putine progrese,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski da asigurari ca a ”spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei ruse a Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP. ”Am rezistat si respingem cu succes atacurile inamice”, declara el intr-o inregstrare video postata…

- Zelenski le-a mulțumit rușilor care au ieșit in strada pentru a protesta impotriva agresiunii militare declanșate de Putin in Ucraina și le-a cerut sa nu renunțe. „Catre cetațenii Federației Ruse care ies sa protesteze: Va vedem. Și asta inseamna ca ne-ați auzit. Inseamna ca ne credeți. Luptați pentru…

- Fortele ruse au cucerit un aeroport militar situat in apropiere de Kiev, a recunoscut joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a promis ca aeroportul va fi recucerit, transmit AFP si Reuters.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a scris intr-o postare pe Twitter ca fortele ruse incearca sa preia controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil, potrivit CNN. „Fortele de ocupatie ruse incearca sa preia controlul asupra Cernobilului - centrala nucleara. Aparatorii nostri isi sacrifica…

- Armata ucraineana sustine ca a doborat cinci avioane militare ruse si un elicopter, joi dimineata, in confruntarile produse in regiunea separatista Lugansk, in estul Ucrainei. „Fortele ucrainene au distrus cinci avioane si un elicopter in regiunea Lugansk”, anunta Statul Major al armatei ucrainene,…

- Armata ucraineana sustine ca a doborat cinci avioane militare ruse si un elicopter, joi dimineata, in confruntarile produse in regiunea separatista Lugansk, in estul Ucrainei. „Fortele ucrainene au distrus cinci avioane si un elicopter in regiunea Lugansk”, anunta Statul Major al armatei ucrainene,…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…