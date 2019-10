Stiri pe aceeasi tema

- Regimul sirian a indemnat miercuri fortele kurde sa intre in randurile armatei sale desfasurate in nord-estul Siriei, unde o ofensiva turca a fost intrerupta de doua acorduri de incetare a focului, au anuntat media oficiale de la Damasc, citate de AFP. Acest apel intervine dupa cea mai…

- Acest oficial american a declarat pentru AFP ca Washingtonul a inceput sa-si consolideze pozitiile in provinvia Deir Ezzor, unde se afla principalele campuri petroliere siriene, in coordonare cu Fortele Democratice Siriene (FDS), dominate de combatanti kurzi.El a declarat, fara sa faca…

- Aproximativ 500 de persoane detinute in inchisori in care sunt incarcerati jihadisti din cadrul Statului Islamic (SI) in nordul Siriei au evadat dupa lansarea ofensivei turce, a anuntat Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Rasturnare socanta de situatie…

- Turcia a anuntat marti ca-si va continua operatiunea militara in nordul Siriei "cu sau fara sustinerea" lumii si denunta "targul murdar" incheiat intre fortele kurde si regimul de la Damasc, relateaza AFP. "Vom continua sa luptam cu toate grupurile teroriste, inclusiv DAESH (acronim arab…

- Aleksandr Lavrentiev, reprezentantul special al presedintelui rus Vladimir Putin pentru Siria, a confirmat ca Rusia a intermediat intr-adevar un acord intre guvernul sirian si fortele kurde care prevede ca etnicii kurzi cedeaza trupelor siriene controlul asupra teritoriului pe care il ocupa. Lavrentiev,…

- Forțele regimului sirian condus de Bashar Al-Assad au intrat luni în orașul-cheie Minbej (Manbij), din nordul Siriei, în cadrul unei mobilizari militare ce vizeaza contracararea ofensivei turce, a informat presa de stat siriana, potrivit AFP.„Unitați ale armatei au intrat în…

- Turcia a respins ferm luni criticile Uniunii Europene cu privire la ofensiva sa in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, vazand in acestea o 'abordare care ii protejeaza pe teroristi', informeaza France Presse. 'Faptul ca UE adopta o abordare care protejeaza elemente teroriste este…

- Turcia a lansat miercuri, asa cum s-a angajat, o ofensiva impotriva fortelor kurde in nord-estul Siriei, aliate ale occidentalilor in lupta antijihadista, provocand un val de critici internationale si amenintari cu sanctiuni americane, relateaza AFP, potrivit news.ro.Miercuri, regiuni care…