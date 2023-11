Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea palestiniana Hamas l-a acuzat miercuri pe presedintele american Joe Biden ca este „in intregime responsabil” pentru operatiunea israeliana in desfasurare la spitalul Al-Shifa din Gaza, transmite AFP. „Consideram ocupatia (israeliana) si pe presedintele Biden pe deplin responsabili pentru atacul…

- Armata israeliana a declarat ca fortele sale desfasoara o operatiune miercuri impotriva Hamas in cel mai mare spital din Gaza, Al-Shifa, informeaza Reuters, preluat de agerpres.ro. Intr-o declaratie, armata israeliana a comunicat urmatoarele:”Pe baza informatiilor secrete si a unei necesitati operationale,…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat duminica, 12 noiembrie, ca Israelul a oferit combustibil spitalului Al Shifa din Gaza, care și-a suspendat activitatea dupa ce a ramas fara combustibil, dar ca militanții Hamas au refuzat sa-l primeasca, relateaza Reuters și Sky News.Netanyahu a fost intrebat…

- Forțele de aparare israeliene au lovit peste 450 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultimele 24 de ore. Jamal Moussa, responsabilul pentru operațiunile speciale ale Hamas, a fost eliminat. Gruparea terorista Hamas raporteaza “bombardamente intense” pe fondul intreruperii serviciilor de telecomunicații;…

- Fortele de aparare israeliene IDF au anuntat vineri ca au ucis un lider al Hamas, Mahmud Sabih, responsabil de unitatea de dezvoltare si arme strategice a grupului islamist palestinian. Fortele de aparare israeliene IDF au anuntat vineri ca au ucis un lider al Hamas, Mahmud Sabih, responsabil de unitatea…

- Forțele israeliene nu au inceput inca ofensiva terestra impotriva Hamas, printre posibilele motive numarandu-se vizita și avertismentele lui Joe Biden, precauția cu privire la extinderea conflictului in regiune, nevoia de a evita pe cat posibil creșterea victimelor civile din Gaza și de a pregati cat…

- Mai multe cadavre ale unor israelieni rapiti de gruparea palestiniana islamista Hamas au fost gasite la marginea Fasiei Gaza, a anuntat un purtator de cuvant al armatei israeliene, informeaza Reuters.Armata israeliana a declarat ca fortele sale se pregatesc sa puna in aplicare o gama larga de planuri…

- Trupele israeliene au efectuat "raiduri locale" in ultimele 24 de ore in Fașia Gaza, au anunțat vineri, 13 octombrie, Forțele de Aparare ale Israelului (IDF), relateaza CNN și Sky News, care noteaza ca acesta poate constitui primul indiciu al trecerii la ofensiva terestra anticipata in enclava dens…